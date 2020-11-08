القبض على المرافق السابق للارهابي المقبور شاكر وهيب و 9 أخرين بعمليات لجهاز مكافحة الارهاب

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ اليوم الثاني من الشهر الجاي حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت خلالها ابطال الجهاز من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين في مدينة الرمادي.

ووفقاً لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، تم القاء القبض على القيادي الإرهابي ( ع. س) والذي كان يعمل مرافقاً للإرهابي المقبور ( شاكر وهيب).

وخلال اليومين الرابع والخامس من الشهر الجاري أيضاً، خرجت قوتين من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب، وتمكنتا من القاء القبض على ٦ عناصر إرهابية في مناطق "الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة" ، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم (١٠) إرهابيين في غضون ثلاثة أيام فقط.