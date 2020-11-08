الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال مكحول شمال صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، انطلاق عملية عسكرية مشتركة لتطهير جبال مكحول شمال صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد في بيانأن " عملية أمنية مشتركة انطلقت صباح اليوم، لتفتيش وتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين".

وأضاف أنه "تشارك بالعملية قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية ( 6 _ 31_ 35_ 51 ) ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، وقطعات من الجيش العراقي٫ والشرطة الاتحادية ، والرد السريع ، وبغطاء جوي من طيران الجيش".

واوضح، أن "العملية الواسعة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهاب، و القبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة".