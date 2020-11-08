التربية تصدر توضيحا بشأن بدء العام الدراسي

اصدرت وزارة التربية، السبت، توضيحا بشأن بدء العام الدراسي.

وقال المتحدث بام الوزارة حيدر فاروق في تصريح، ان "وزارة التربية حضرت اجتماع خلية الازمة وتم الاتفاق على ان يكون الـ29 تشرين الثاني الحالي بداية العام الدراسي 2020/2021".

واضاف "بداية تم تعليق عطلة يوم السبت اي سيكون الدوام 6 ايام في الاسبوع على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الايام الكتروني"،

مشيرا الى انه "ستكون هناك فرق من قبل وزارة الصحة تزور المدارس من اجل التعقيم والتعفير والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس من التباعد الاجتماعي وغيرها من الارشادات الصحية".

وتابع "هذه بداية لاطلاق عام دراسي جديد من اجل مراقبة الموقف الوبائي بعدها ممكن اتخاذ قرارات اخرى"، داعيا الطلبة الى "متابعة المنصات الالكترونية، وعلى الجميع التكاتف من اجل استمرار عام دراسي وتعليمي وتربوي".