صراع البارزاني وحزب العمال يصعد من الخلافات داخل حكومة كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن اشتداد الخلافات في حكومة إقليم كردستان على خلفية التصعيد الأخير بين الحزب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني.

وقال المصدر إن”الفريق الحكومي لكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، أبدوا اعتراضا شديداً على البيانات التي تصدر باسم حكومة الإقليم، وطالبوا بأن يكون موقف الحكومة ووزارة البيشمركة موقفا محايدا”.

وأضاف أن”الاتحاد الوطني وحركة التغيير رفضوا بأن يكونوا جزءاً من التصعيد الحاصل الذي سيؤدي لزعزعة الاستقرار في كردستان وحصول اقتتال داخلي بين الكرد”، مبينا أن “الاتحاد الوطني هدد بأنه سيصدر بيانا يعبر فيه رأيه بخصوص الأحداث الأخيرة، ويؤكد على أنه لن يتبنى الموقف التصعيدي لحكومة الإقليم”.

وأشار المصدر الى أن “هنالك اعتقاد داخل صفوف الأحزاب الكردية بأن الحزب الديمقراطي يريد تأجيج الوضع، وذلك خدمة للمصالح التركية”.