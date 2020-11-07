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شيوخ كربلاء يستنكرون الاستعمار السعودي للأراضي العراقية بحجة الاستثمار


استنكر عدد كبير من شيوخ وسادات كربلاء استعمار الأراضي العراقية بحجة الاتفاقيات الجديدة مع السعودية.

وقال عدد من الشيوخ في مؤتمر موسع عقدوه في مضيف الشيخ عادل مكي آل جباس شيخ بني حسن إن “شيوخ ووجهاء وسادات كربلاء اجتمعوا لشجب التدخلات السعودية في الأراضي العراقية بحجة الاستثمار، واصفين هذه الخطة بالاستعمار للأراضي العراقية ويجب على شرائح المجتمع الأخرى شجبها والوقوف أمامها”.

وأضافوا أن “على شيوخ العراق بأجمعهم والقوى السياسية الوقوف بوجه عملية دخول الشركات السعودية بحجة الاستثمار، كونها عملية تضر بمصير العراق والعراقيين، وفي حال المضي قدما بهذه الاتفاقية ستكون لنا وقفة وتظاهرات لمنعها”.

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شيوخ كربلاء يستنكرون الاستعمار السعودي للأراضي العراقية بحجة الاستثمار
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