اعتقال “داعشيين” بعملية دهم وتفتيش شرقي الفلوجة

اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار عن اعتقال عنصرين اثنين من عناصر ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من الجيش مسنودة بقوة من الحشد الشعبي نفذت حملة امنية استباقية مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من اعتقال عنصرين بارزين من خلايا ارهابي داعش “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين شاركا بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء،

موضحا ان”. القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم ، مؤكدا ان المعتقلين كانا يرومان القيام بعمليات ارهابية في المناطق المحررة