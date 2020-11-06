النائب عدي شعلان ابو الجون : على الحكومة ان تستقيل إذا لم تستطع توفير مستحقات الموظفين

طالب النائب عن كتلة بدر عدي شعلان ابو الجون الحكومة بالاستقالة في حال عدم قدرتها على توفير مستحقات الموظفين، مبينا ان هذا الموضوع يمثل الجزء السهل من عملها واخفاقها فيه معناه عدم قدرتها على تحقيق اي شئ اخر.

وقال أبو الجون في بيان ان “الحكومة تركت جميع الحلول والطرق التي من الممكن لها ان تخرج العراق من الازمة، من اجل إفلاس البلد وجعله بلا اقتصاد، ما يجعلنا نطالبها بالاستقالة حفظا للعراق وشعبه وحفظا لماء وجهها”.

واضاف ابو الجون، ان “الحكومة تتفق مع دول هي متجه بالاصل للاتفاق مع الصين وتتوسل بالصين من اجل التعاقد معها لكن حكومتنا تذهب للتفاهم والتعاقد معهم والابتعاد عن المصدر القوي وتهمل اتفاقية الصين وما هذا الا محاولة لإفلاس العراق”.