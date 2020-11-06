الأمن الوطني يحبط تهريب 25 ألف هاتف نقال إلى بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، عن ضبط أربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في أحد موانئ البصرة، قبل تهريبها الى بغداد.

وقال الجهاز في بيان إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط اربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس تحمل 25 الف هاتف نقال و130 كاميرة مراقبة و625 حاسبة محمولة قبل تهريبها إلى العاصمة بغداد".

وأضاف "إذ تبين خلال التحقيقات ان الشحنة غير مذكورة في التصريح الجمركي تهرباً من الضريبة ودخلت العراق قادمة من احدى الدول العربية بطريقة غير شرعية، وقد سُلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".