اعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن تفكيك "خلية ارهابية" واعتقال جميع عناصرها في ديالى.

وقالت المديرية في بيان إنه "بعملية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وقوة رد الفعل وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ١٩ ومفرزة من الامن الوطني من تفكيك خلية ارهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها الستة في منطقة خان بني سعد في ديالى".

وأضاف البيان أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".