لجنة نيابية "مصدومة" من إنهاء عقد "دايو" تعتزم التحرك لكشف "الحقيقة"

أعلن عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية جاسم البخاتي، الجمعة، عن عزم لجنته التحرك لمعرفة الأسباب "الحقيقية" التي دفعت وزارة النقل لإنهاء التعاقد مع شركة "دايو" الكورية لاستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة يشعرون بـ"الصدمة والمفاجأة" إزاء هذا القرار.

وقال البخاتي في حديث صحفي ان "الاتفاق مع الشركة الكورية دايو بشأن استكمال ميناء الفاو الكبير، كان ماضيا بشكله الصحيح وقد وصلت التفاهمات حول النقاط الخلافية الى مراحل متقدمة جدا وكان هناك ثناء ورضا على الشركة وخبرتها في مجال كاسر الأمواج كما وضعنا في حسابنا تخصيص جزء من مبلغ الاقتراض لدعم المشروع".

وأضاف البخاتي "أننا شعرنا بالصدمة والمفاجأة ووضعنا العديد من الاستفهامات حول التغيير الكبير في الموقف وخروج وزير النقل بقرار انهاء التعاقد مع الشركة وانها غير مؤهلة وليس لديها اعمال مماثلة".

وتابع البخاتي، ان "لجنة الخدمات البرلمانية ستتحرك باتجاه وزارة النقل، لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا التغيير في الموقف وهل هناك ضغوط خارجية او مؤثرات غير معلنة كانت السبب في انهاء التعاقد مع دايو والتوجه الى شركات اخرى والعودة الى المربع الاول بعد مشوار طويل من التفاهمات والمباحثات التي أجريت طيلة الفترة السابقة مع الشركة".

وأشار إلى أن "العودة الى تفاهمات مع شركات جديدة هي خسارة للوقت والجهود على اعتبار أننا قطعنا مشوارا ك‍بيرا مع شركة دايو وقد تم توفير كل الاحتياجات اللوجستية في البصرة للمضي بالمشروع واي إنهاء للعقد معناه خسارة العراق للوقت ولفرص استكمال هذا المشروع المهم جدا بوقت قريب".