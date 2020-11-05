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وزير الصحة: العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا


اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، أن العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكداً اجراء ثلاثة ملايين فحص.

وقال التميمي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "2 بالمئة تخصيص وزارة الصحة من الموازنة ولم يتم إدخال اي مؤسسة صحية إلى العراق بعد 1986".

وأضاف "نعاني من عدم التزام المواطن بالإجراءات الوقائية والعراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا".

ولفت التميمي الى أن "نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا"، مؤكداً أن "العراق أجرى 3 ملايين فحص لفيروس كورونا".

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