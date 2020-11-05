الحشد الشعبي يطيح بعنصر بارز بــ "داعش" الارهابي في النجف الاشرف

نجح قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الاجرامي في محافظة النجف الاشرف.

وقال مصدر امني ان قوة من استخبارات قاطع الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالاشتراك مع استخبارات اللواء الثاني بالحشد، واستنادا لمعلومات دقيقة نفذت عملية نوعية تكللت بالنجاح في النجف الاشرف.

واضاف المصدر ان العملية شهدت القاء القبض على الارهابي (س ص ع) الصادرة بحقه مذكرة قضائية / ٤ إرهاب، مشيرا الى ان الارهابي المعتقل من سكنة محافظة صلاح الدين ويعتبر عنصر بارز في تنظيم داعش الارهابي