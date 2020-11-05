نوري المالكي : بداية وانتهاء التظاهرات مسرحية

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بداية وانتهاء تظاهرات تشرين بأنها “مسرحية”، داعيا الى البحث عن الجهات التي استغلت مطالبات المتظاهرين.

وقال المالكي في حوار متلفز، إن “بداية وانتهاء التظاهرات كأنها مسرحية”، مبينا أن “الكثير من المتظاهرين اصحاب الحقوق تعرضوا للاستغلال ويجب البحث عن الجهات التي استغلت مطالبات المتظاهرين”.

وأضاف: “هناك ثوار حقيقيون وهناك سراق للثورات”، مؤكدا بالقول “أشُدّ على الشباب الذين كشفوا الزيف والانحراف الذي حصل اثناء التظاهرات”.

وكشف المالكي عن أن “بعض القوات الامنية لم تتلقَ أوامر للتصدي للعنف في التظاهرات”، مشيرا إلى أن “المخربين كانوا ينفذون عمليات الحرق والتخريب بكل أريحية”.