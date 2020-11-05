استشهاد واصابة 6 اشخاص نساء بتفجيرين متعاقبين في ديالى

افاد مصدر امني، الخميس، باستشهاد واصابة ٦ اشخاص بتفجيرين متعاقبين في محافظة ديالى.

وقال المصدر ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، ما ادى الى استشهاد امراة واصابة اخرى وسائق ستوتة"،

مبينا ان "عبوة اخرى انفجرى على القوة التي جاءت لاخلاء ضحايا الانفجار الاول ما ادى الى اصابة ثلاثة منتسبين بجروح".

واضاف المصدر انه "تم نقل النصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثمان الشهيدة الى الطب العدلي فيما تم فتح تحقيق في الحادث".