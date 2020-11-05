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الصحة العراقية: لازلنا في مرحلة الخطر


أكدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، أنَّ العراق لا يزال في دائرة خطر فيروس كورونا ولم يتجاوزها حتى الان.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية إنَّ "الوزارة سجلت خلال المدة الماضية زيادة بمعدلات نسب الشفاء بين المصابين بكورونا في عموم المحافظات بلغت نحو 85 بالمئة، في حين سجلت انخفاضا بنسب الوفيات الى 2,3 بالمئة".

واضاف ان "ارتفاع نسب الشفاء يعود الى التطور بامكانيات الوزارة وزيادة خبرة الملاكات الطبية والصحية والتمريضية العاملة والسرعة في تشخيص المرض وتوفير الادوية الخاصة المقرة عالميا".

واشار التميمي الى ان "البلد لا يزال في دائرة خطر الفيروس والتحدي كبير في المجال الصحي والاقتصادي للمجتمع"، لافتا الى ان "الوزارة تؤكد دائما ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية وعدم التهاون مع الفيروس".

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