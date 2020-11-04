المالية النيابية: العراق سينهار اقتصاديا اذ مرر قانون الاقتراض

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان العراق سيكون امام انهيار اقتصادي اذ مرر قانون الاقتراض بصيغته الحالية.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح صحفي ان “قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة بـ 41 ترليون دينار عراقي اذ مرر فان البلاد ستكون امام كارثة اقتصادية كبيرة وانهيار اقتصادي غير مسبق”، لافتا الى ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في اعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2020”.

واضاف ان “الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة هي قديمة وما جاء فيها عبارة عن فقرات ذكرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سابقا “،

مبينا ان “الحكومة فشلت في برنامجها الإصلاحي الذي قدمته لمجلس النواب وتحاول التنصل عن مسؤولياتها تجاه الموظفين والمواطنين”.

واكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس ، اليوم الاربعاء، ان الازمة المالية التي تمر بها البلاد ستستمر للعام القادم.