النائب مختار الموسوي : ما يجري في السماوة استثمار اسرائيلي بعباءة سعودية

حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي ، الاربعاء ، من الاستثمارات السعودي في بادية السماوة.

وقال الموسوي في حديث صحفي إن “المؤامرات السعودية منذ ١٥ عام ضد العراق تكشف النوايا لصالح الكيان الإسرائيلي”.

وأضاف أن “السعودية لا تريد الخير للعراق”، مشيرا الى ان “استثمار بادية السماوة هو استثمار اسرائيلي بعباءة سعودية “.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي قد أشار في وقت سابق الى أن السعودية أبدت رغبتها بالمساهمة في استثمار مناطق البادية، بينما وجهت بحسم ملف مساحة (150) ألف دونم في محافظة المثنى لعرضها على السعودية ولمدة 100 عام