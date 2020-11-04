نائب رئيس البرلمان : : خسارتنا للجلبي فادحة ولن تعوض

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، ان رحيل رئيس المؤتمر الوطني والسياسي ورئيس اللجنة المالية السابق أحمد الجلبي خسارة فادحة تركت اثرا كبيرا على المشهد العراقي، مبينا ان الفقيد كان له دور بارز ومحوري في محاربة الدكتاتورية وبناء العراق الديمقراطي.

وقال الكعبي في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل رئيس المؤتمر الوطني العراقي ان “وفاة الدكتور الجلبي خسارة فادحة لن تعوض”،

مبينا أن “الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم تجعلنا نفتقد بشدة واكثر من اي وقت مضى على خسارة عقل اقتصادي كبير كأحمد الجلبي”.

وأشار النائب الأول الى ان “الجلبي افنى كل جهوده لخدمة العراق في مرحلتي المعارضة والحكم ، وترك بصماته الخاصة في تأريخ العراق، لما يتمتع به من عقلية اقتصادية فذة و قدرة كبيرة على تشخيص المعضلات ووضع الحلول المناسبة”.