نائب كردي: قيادات حزب البارزاني أمراء حرب يتصدرون مشهد سرقات الاقليم

هاجم رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، الأربعاء، قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، متهما إياهم بالسرقة وتشكيل مليشيات خارجة عن سيطرة الدولة هدفها الحرب.

وقال سركوت في تصريح صحفي إن “نصف الأموال التي ترسل من بغداد إلى الإقليم تذهب الى شركات البارزاني”، مبينا “أننا كاحزاب الكردية معارضة نسعى لاصلاح ما افسده الحزبين الحاكمين”.

وأضاف أن “الحكومة تقف متفرجة امام سطوة وهيمنة مليشيات البرزاني على مقدرات الإقليم”.

وأوضح، ان “بعض الزعامات السياسية في بغداد تغض النظر عن جرائم وسرقات مليشيات البارزاني والادهى من ذلك تشجع البرزاني على سرقة قوت المواطنين الفقراء”.