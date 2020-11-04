الخارجية النيابية: ضغوط أمريكية سعودية وراء اتفاقية مصر

استهجن عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الأربعاء، تغييب الاتفاقية الصينية، واصفا الاتفاق مع دولة فقيرة مثل مصر تهميش وتجاهل للاتفاقية الصينية وتأتي استجابة لضغوط أميركية وسعودية.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعمل منذ مدة على تهميش الاتفاقية الصينية لارضاء دول خارجية معينة”، مبينا أن “ما حدث من توقيع اتفاقيات مع مصر يكشف عن وجود ضغوط خارجية أمريكية سعودية دفعت الكاظمي للاتفاق مع دولة فقيرة مثل مصر وتجاهل الاتفاقية الصينية”.

وأشار إلى ان “ما تمتلكه الصين من قدرات استراتيجية وبشرية لا تمتلكه مصر الفقيرة”، لافتا إلى ان “هنالك احتمال كبير وقوف أمريكا والسعودية وراء إبرام هكذا عقود مع مصر لتهميش اتفاقية الصين”.

وحذر الموسوي من “رهن أموال العراق لدول فقيرة لا تمتلك اي قدرات في مجال البناء والصناعة والتكنلوجيا”.