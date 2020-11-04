حراك سياسي كردي لإقالة برهم صالح هذه تفاصيله

كشف مصدر سياسي مطلع، عن وجود حراك كردي لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه.

وقال المصدر إن “الحراك يقوده الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وقد تم توجيه رسالة إلى الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي بهذا الصدد”.

وأضاف أن “بارزاني أبلغ وفد الجبهة العراقية أثناء اجتماعهم يوم اول امس، بضرورة وجود تغيير في منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان لتصحيح مسار العملية السياسية”.

وأشار إلى أنه “سيتم التحرك نحو تحالف الفتح والكتل الشيعية الأخرى، وذلك للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني لاستبدال شخصية برهم صالح بشخصية أخرى من داخل الحزب”.