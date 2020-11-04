نائبة: مشروع السعودية داخل العراق استعماري وليس استثماري

وصفت النائبة عن تحالف الفتح اشواق كريم، الاربعاء، المشروع السعودي الجديد للاستثمار داخل العراق بانه “استعماري وليس استثماري”.

وقالت كريم في تصريح صحفي، ان “الحكومة كان عليها ان تخصص تلك المشاريع للشباب العاطلين عن العمل وليس للجانب السعودي”، لافتة الى ان “هنالك شكوك تدور حول المشروع السعودي للاستثمار في العراق”.

واضاف ان “المشروع السعودي داخل العراق هو استعماري وليس استثماريا كما يشار اليه”، مبينة ان “الاتفاق مع مصر والأردن واعطاء الاستثمارات للسعودية وإلغاء اتفاقية الصين تخبط حكومي واضح “.

وبينت لجنة الاستثمار النيابية، امس الثلاثاء، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يبحث عن ولاية ثانية على حساب المواطنين، فيما كشفت عن وجود ضغط دولي دفع الكاظمي للاتفاق مع مصر وتجاهل الاتفاقية الصينية.