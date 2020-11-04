نائب عن الفتح: من المضحك عدم استطاعة الحكومة دفع رواتب الموظفين

رأى النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ان من المضحك والمعيب عدم استطاعة الحكومة دفع رواتب الموظفين، لافتا الى ان الكثير من الموارد موجودة وبالامكان استغلالها بالشكل الامثل والصحيح لسد العجز المالي.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “ العراق يعيش ازمة اقتصادية، لكنه قادر على تمويل رواتب الموظفين ومن المضحك عدم استطاعة الحكومة توفير المال اللازم لهذه الشريحة، حيث ان من الصعوبة ان يصدق المواطن تصريحات الحكومة بشأن عدة القدرة على دفع الرواتب”.

واضاف ان “ العراق يصدر نفط خام بقيمة اكثر من 4 تريليون دينار فضلا عن الموارد المالية الاخرى كالمنافذ الحدودية والضرائب المطارات والكمارك وبيع المشتقات النفطية، اضافة للموارد الكبيرة الاخرى”.

وبين ان “ملف الاتصالات قادر على تمويل الموازنة بمبالغ كبيرة تصل الى 13 تريليون دينار سنويا، في حين ان الحكومة لم يدخلها من الاتصالات غير مايصل الى 250 مليار دينار، وبالتالي فأن من المخزي والمعيب الحديث عن عجز واقتراض لتسديد رواتب الموظفين”.