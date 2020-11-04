الجبهة العراقية: على الكاظمي مغادرة السلطة قبل تحوله إلى أداة لهدم الدولة

دعا القيادي بالجبهة العراقية سلمان الجميلي، رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الى مغادرة السلطة، محذرا من تحوله الى أداة لـ”تهديم الدولة”.

وقال الجميلي في حوار إن “على رئيس الوزراء الكاظمي مغادرة السلطة بدل التحول إلى اداة لتهديم الدولة في العراق”.

ويعتبر هذا التصريح لافتا من قيادي سني بارز يمثل الجبهة العراقية التي تشكلت حديثا لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأوضح الجميلي أنه “وردتنا شكاوى ضد الحلبوسي بالاستحواذ والتبرع بالمناصب”، مشيرا إلى أن “مسألة استبدال الحلبوسي لم نطرحها حتى الان و أجرينا مشاورات مع الحكيم والبارزاني بشأن تغييره”.