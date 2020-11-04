عضو بالأمن النيابية: ملف التحقيقات بحادثة مطار بغداد على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، عن طرح ملف التحقيقات الحكومية الخاصة بحادثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي، على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي في بيان ، إن "رئاسة البرلمان طالبت الأعضاء بتحديد موعد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة عدة ملفات على رأسها استشهاد قادة النصر وجدولة القوات الأمريكية".

وأضاف، أن "البرلمان سيناقش خلال استضافة الكاظمي أموراً عدة من بينها الأزمة المالية وملف الانتخابات وملف الزيارات الخارجية وكذلك ملف اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة للنظر بالتحقيق بشأن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وأوضح الزيادي، أن "انشغال القوى السياسية بملف الانتخابات أخر طرح ملف الخروقات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الجلسات المقبلة من الأسبوع المقبل سيشهد طرح جدولة القوات الأمريكية من جديد".