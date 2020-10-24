الشيخ جلال الدين الصغير يحذر من امكانية العودة الى اساليب التخريب خلال تظاهرات يوم غد

حذر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير من امكانية العودة إلى أساليب التخريب وأساليب العمل الذي يهدد الأمن ويخرب المؤسسة الاجتماعية والأمنية والحكومية"، مطالباً "المتظاهرين المحقين" بـ"فرز أنفسهم وعدم خلط أوراقهم مع أصحاب الأجندات التي تريد التخريب"

وقال سماحته في الوقت الذي اؤكد فيه على موقفي السابق من التظاهرات السلمية ومن المطالبات الواضحة والمشخصة وما اعتبره بان هذه المطالبات هي ضرورة وهي واجبة الاسناد ولكن اشير الى الاتجاه الاخر من هذه المظاهرات التي تتسم بالتخريب وتتسب بالعبث وتخلو من المطالبات الواضحة والمشخصة

واضاف سماحته "رأينا الخطأ الكبير الذي ارتكبه المتظاهرون حينما لم يفرز أصحاب المطالبات المحقة عن أصحاب العبث والتخريب الذي سرعان ما غطى الطلبات المحقة وهيمن عليها، وهذا أدى إلى تبرم قطاعات كبيرة من الذين كانوا قد أيدوا التظاهرات وانسحابهم بعيدا عن ساحات التظاهرات