حقيقة ما جرى يوم امس في محافظة كربلاء المقدسة

روى مراسل وكالة انباء براثا حقيقة ما جرى يوم امس من احداث قامت بها جماعة الجوكر الامريكي اللقيطة المتحالفة مع البعثيين المجرمين

وقال مراسلنا ان هيئة المواكب الحسينية التابعة للعتبتين المقدستين لديها سجل خاص باسماء المواكب الحسينية القادمة من المحافظات ولدى كل موكب معرف لدى الهيئة وتتم هذه العملية منذ سنوات من اجل حماية الزائرين فضلا عن تنظيم عمل المواكب ودخولها الى المدينة القديمة

واضاف مراسلنا لكن الذي حصل ان موكبا يدعى موكب ثوار تشرين وهو خليط من كل المحافظات تتقدمهم مجموعة اجرامية من الناصرية وهم جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة فضلا عن مجموعة من البعثيين المجرمين مع ابناءهم حاولوا الدخول الى سيطرة باب قبلة الامام الحسين عليه السلام فطالبهم احد اعضاء هيئة المواكب الحسينية بالتعريف عن نفسهم وهل لديهم معرف يزكيهم فاجابوا بالنفي وحاولوا الدخول عنوة ورفعوا شعارات استفزازية وشتم القوات الامنية وبعد ان رفض اعضاء هيئة المواكب الحسينية دخول الموكب قاموا برمي القوات الامنية بالحجارة والاحذية

بعدها اضطرت القوات الامنية من قوات سوات وقوة حماية ما بين الحرمين الشريفين للتدخل وتفريق ومطاردة هؤلاء المجرمين الجبناء وتم اعتقال عدد كبير منهم وهروب الاخرين واختبائهم مع زوار الامام الحسين عليه السلام وخاصة المشرفين على هذه المجاميع الاجرامية