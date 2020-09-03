داعيا لمحاكمة من يثيرها بتهمة "الخيانة العظمى".. نائب يحذر من عودة ’’الخطاب الطائفي’’

حذر النائب جمال فاخر، الخميس، 03 أيلول، 2020، من عودة عودة الخطاب الطائفي، فيما دعا لمحاسبة من يثيرها بتهمة "الخيانة العظمى".

وقال فاخر في حديث صحفي، إن "العراق يتميز بتنوعه القومي والديني والتسامح الكبير بين اطيافه وهذه مصدر قوة وليس ضعفا"، لافتا الى أن "النعرات الطائفية والاصوات النشاز التي تحاول التفرقة بين العراقيين لامكان لها بيننا وهي تشكل خطرا حقيقيا على السلم الاهلي".

ودعا الى " سن قانون تجريم الطائفية وتطبيقه بشكل فعلي لمحاسبة من يحاول اثارة الفتن والطائفية بين العراقيين، ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى لأنه من يريد التفرقة بين ابناء البلد الواحد".

واشار إلى أن" الطائفية خطر ومن يحاول احيائها في العراق يهدد السلم والاستقرار والامان في البلاد".