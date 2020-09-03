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النائب باسم خزعل : الكاظمي يروج لحملة انتخابية وحكومته لم تحقق اي انجاز


بين النائب المستقل باسم خزعل، الخميس، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يروج لحملة انتخابية لخوض الانتخابات المقبلة، فيما اكد ان حكومة الكاظمي لم تحقق اي انجاز على ارض الواقع.

وقال خزعل في حديث صحفي ان “اجراءات حكومة الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية وحفظ السيادة اعلامية وترويج لحملة انتخابية للحصول على مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة”، لافتا الى ان “الفساد لا يزال مستشري في مفاصل المنافذ الحدودية ولم يتم السيطرة عليها بشكل حقيقي”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي منذ توليها رئاسة الوزراء وحتى اليوم لم تحقق اي انجاز على ارض الواقع وجميع تحركاتها اعلامية فقط”، مبينا ان “الكاظمي يستغل منصب رئاسة الوزراء لاغراض انتخابية وليس لتقديم الخدمة للمواطنين”.

و أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، امس الأربعاء، أن تحالفه غير راض عن أداء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

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النائب باسم خزعل : الكاظمي يروج لحملة انتخابية وحكومته لم تحقق اي انجاز
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