صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الخميس، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا التي اعلن عنها اليوم.

واعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 4755 إصابة جديدة بكورونا بينها 1115 في الكرخ، فيما أكدت شفاء 3552 مصاباً.

وأدناه تفاصيل الاصابات:

أبو غريب ——— 74

ابو دشير ——— 27

الاسكان ———- 3

الاعلام ———— 20

البياع ———— 39

التاجي ———- 57

الحرية ———- 56

الخطيب ——- 4

الدورة ———- 83

الدولعي ——— 15

الرحمانية ——- 14

السيدية ——— 19

الشالجية ——— 7

الشرطة الخامسة —— 5

الشرطة الرابعة ——— 4

الشعلة ——— 65

الصالحية —— 9

الطارمية ——— 43

الطوبجي ——— 5

العامرية ———- 7

العطيفية ——- 17

العلاوي ———- 5

الغزالية ———- 31

القادسية ——— 22

الكاظمية ——— 51

الكرخ ———— 10

اللطيفية ——— 7

المحمودية ——- 37

المعالف ———- 3

المكاسب ——— 2

المنصور ———- 40

المواصلات ——- 7

النصر والسلام —— 4

الوشاش ———- 3

اليرموك ———- 16

اليوسفية ———- 7

جكوك ————- 6

حي الجامعة —— 25

حي الجهاد ——— 59

حي الخضراء ——- 10

حي العامل ——— 71

حي العدل ——— 25

حي الفرات ——- 3

سبع البور ——— 13

سويب ————- 2

صدر اليوسفية —- 3

كرادة مريم ——— 5

ناحية الرشيد ——- 12

سكنة جانب الرصافة —- 34

محافظة الانبار ——— 1

محافظة النجف ——- 1

محافظة البصرة ——- 2

محافظة الديوانية —— 3

محافظة بابل ———- 7

محافظة ديالى ——— 1

محافظة ذي قار ——- 1

محافظة صلاح الدين —- 4

محافظة كربلاء ———— 6

محافظة المثنى ———— 1

الشفاء: 392

الوفيات:2