“أعلى سلطة أمنية” تدين 97% من المتظاهرين بـ”التخريب”

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان فيحان، عن معلومات ادلت بها اعلى سلطة امنية في العراق بشأن التظاهرات، مؤكدا أن 3% فقط من المتظاهرين هم سلميون فقط.

وقال فيحان في حوار ، إن “أعلى سلطة امنية في العراق أكدت أن 3% من المتظاهرين فقط هم سلميون والبقية هم مخربون”.

وأضاف، أن “حرق المقرات وهدمها باستخدام الشفلات وغيرها لا يندرج ضمن التظاهر والمطالبة بالحقوق”، مشيرا إلى أنه “كان لنا حوارا صريحا مع الكاظمي بهذا الخصوص”.

وحذر فيحان وهو رئيس كتلة الصادقون النيابية من أن “ العراق سيذهب باتجاه الفوضى والخراب اذا استمر الوضع على ما هو عليه”.