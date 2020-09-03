القبض على تاجري مخدرات غربي الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 2826 حبة مخدّرة غربي الموصل.

وقالت المديرية في بيان إنه "ضمن مساعيها الكبيرة للوقوف بوجه عصابات الجريمة المنظمة وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وفوة من لواء المشاة 71 الفرقة أعلاه ومفرزة من خلية الصقور الاستخبارية وبكمين محكم نصب لهم في منطقة كراسور بناحية ربيعة غربي الموصل من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات والعجلة التي يستقلانها لترويج بضاعتهما".

وأضافت المديرية أنه "ضبط بحوزتهما 2826 حبة مخدرة"، مبينة أنه "تمنت إحالة المتهمين والمواد والعجلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".