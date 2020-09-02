الأخبار

تفاصيل جديدة عن موجة الحر التي يشهدها العراق


أعلن المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، عن توقعاته لموعد انكشاف الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ فترة.

وجاء في تدوينة عطية، التي نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، يوم، (1 أيلول 2020)، وأوضح قائلا ان موجة الحر في كافة مدن البلاد مستمرة لغاية الثلث الاخير سبتمبر/ ايلول حسب التوقعات الاولية، ولا توجد بوادر لانخفاض قريب فالمرتفع متمركز جهة بلاد الشام وتركيا مسببا حبس التيارات الهوائية الصاعدة وتسخين للرياح الهابطة.

وأضاف، ان موجة الرطوبة في مدن البصرة وميسان تحديدا متوقع استمرارها ايضا لاسبوعين قادمين او اكثر، مع فترات تتحول فيها الرياح (مؤقتا) الى شمالية غربية، خفيفة السرعة خلال منتصف الاسبوع المقبل.

وتابع، ان زخات من الامطار متوقعة خلال الفترة المقبلة، تشمل مناطق متفرقة من البلاد يصعب تحديدها حاليا بسبب سرعة التقلبات الجوية في مثل هذا الوقت من العام.

وأورد عطية خارطة المركز الاوروبي لتوقعات الطقس متوسطة المدى، وأوضح انها تشير لاستمرار التطرف لما بعد منتصف أيلول او حتى الثلث الاخير منه.

إلى ذلك، قال الراصد الجوي، نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، امس الثلاثاء، ان توقعات حالة الطقس في العراق كما يلي:

1- موجة حارة رطبة نسبيا، وحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى لنهار غد الأربعاء كما يلي:

المنطقة الشمالية.. 39 إلى 45

المنطقة الوسطى.. 46 إلى 47

المنطقة الجنوبية.. 46 إلى 47

المنطقة الغربية.. 41 إلى 42.

2- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، متقلبة احيانا، وشمالية غربية خفيفة السرعة في المناطق الغربية، خلال يوم غد الأربعاء .

3- تعود الرياح الشمالية الغربية يوم الخميس مع انتهاء الأجواء الرطبة وبقاء الأجواء الحارة والتي تكون فوق معدلها الطبيعي.

4- تعود الرياح الجنوبية الشرقية وتعود معها الأجواء الرطبة بشكل أقوى يومي السبت والأحد والاثنين القادم مع بقاء الأجواء الحارة عموما والتي تكون أعلى من معدلها الطبيعي.

5- ممكن ان تهطل أمطار عشوائية رعدية في مناطق متفرقة من الجنوب وبالأخص الشرقية منها خلال يوم الأربعاء نتيجة ارتفاع قيم الرطبة فيها.

6- يتوقع والله اعلم ان يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين. ومن المتوقع ان يستمر ما تبقى من الشهر الحالي بحرارة أعلى من المعدل الطبيعي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس النواب يعلن بدء فصله التشريعي الجديد غداً
تدمير وكر وثلاثة انفاق لـ"داعش" الارهابي في كركوك
الفتح النيابية: ندعو الكاظمي لبيان موقفه من تصريح مستشاره بشأن اخراج القوات الاجنبية
تفاصيل جديدة عن موجة الحر التي يشهدها العراق
عضو بالصحة النيابية يتهم وزارة التربية بإصدار توصيات "كارثية"
النزاهة: ضبط مخلصين جمركيين و25 شاحنة في ميناء أم قصرالشمالي
بالصورة.. هكذا صافح رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي ماكرون في زمن كورونا
الرئيس الفرنسي يصل إلى بغداد
النفط: استمرار كردستان بعمليات التصدير دون الرجوع للحكومة الاتحادية
شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم بدعم "شجار عشائري" بالعتاد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك