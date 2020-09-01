محلل سياسي : الكاظمي لم يتخذ اي قرار يعيد ثقة الشارع وسيفشل فشلا ذريعا

اكد المحلل السياسي مؤيد الجحيشي، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يخطو اي خطوة حتى الان تعيد ثقة المواطنين رغم مرور اكثر من 100 يوم على تسنمه المنصب، مبينا ان الكاظمي سيفشل فشلا ذريعا.

وقال الجحيشي في حديث صحفي ان تسلم الكاظمي الحكم لم يأت باتفاقات سياسية والاعلان عن اتفاق الكتل عليه اكبر كذبه”.

واضاف ان “الكاظمي ومن سبقوه جميعهم ترشحت اسمائهم قبل الانتخابات واعدت باتفاقات دولية”، مشيرا الى ان “الكاظمي مضى على تسنمه المنصب اكثر من 100 يوم ولم يخطو خطوة واحدة او قرار يعيد ثقة الشارع”.

واوضح ان “بقاء الكاظمي بالسير بذات النهج الحالي سيفشل فشلا ذريعا اكثر من الذين سبقوه”، مبينا ” لا نعول على الكاظمي بإصلاح الحال”