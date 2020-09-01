الاستخبارات: القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأة في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين.

وقال بيان للوكالة ، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف البيان أن المعتقلين، "مطلوبون وفق أحكام المادة ٤/ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم والإطاحة بهم بالتعاقب كونهم من الهاربين إلى خارج المحافظة منذ أيام عمليات التحرير".

وأشار البيان إلى أنه "تم إيداعهم التوقيف بغية إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".