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نواب يستبعدون اجراء الانتخابات المبكرة ويحددون العوائق التي تقف امامها


استبعد نواب من مختلف الكتل السياسية اجراء الانتخابات المبكرة التي اعلنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، موضحين عدد من المعرقلات التي تحول دون اجرائها.

وقال النائب المستقل باسم خشان في حديث صحفي، ان “قانون المحكمة الاتحادية من الصعب تمريره بعد مضي سنوات على بقائه على طاولة البرلمان، اضافة الى خلافات الكتل السياسية حول الدوائر بالفقرة 15 من قانون الانتخابات الجديد”.

من جهته، اوضح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان “موعد اجراء الانتخابات تم تحديده خلافا للدستور من قبل الكاظمي، مشيراً الى عدم وجود اجراءات حقيقة للانتخابات المحددة في حزيران المقبل”.

الى ذلك، بين عضو كتلة النهج الوطني، النائب حسين العقابي ان ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات مازال غير واضح ويحتاج الى اجراء احصاء للسكان، او جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة”.

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