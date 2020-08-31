الحشد ينفذ عملية استباقية لتفتيش صحراء النجف وصولا للحدود العراقية السعودية

نفذت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الاثنين، عملية استباقية لتفتيش صحراء النجف وصولا للحدود العراقية السعودية عقب ورود معلومات استخباراتية عن وجود تحركات لداعش.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة مشتركة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي وافواج طوارئ قيادة شرطة النجف الاشرف نفذت، اليوم، عملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية لتفتيش صحراء النجف وصولا للحدود العراقية السعودية عقب ورود معلومات استخباراتية عن وجود تحركات لداعش”.

وأضاف البيان، أن “العملية شملت مسح وتفتيش اكثر من ١٥ الف كم ٢ انطلاقا من النجف باتجاه منطقة اللصف، وصولا الى منطقة البريت المحاذية للحدود مع السعودية”.

وتابع، أن “العملية شملت ايضا تفتيش جميع الوديان والمرتفعات فضلا عن التدقيق في هويات اصحاب الاغنام في الصحراء، وحققت العملية جميع اهدافها المرسومة”.