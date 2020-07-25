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بعد ان ذهب بها عريضة .... الطائفية والدفاع عن الارهابيين يعودان مرة اخرى على لسان النائب احمد المساري


بعد ان ذهب بها عريضة اثناء المعارك مع داعش الارهابي وصمت كصمت اهل القبور عاد النائب المدعو احمد المساري ليبث سمومه الحاقدة التي تروج للطائفية وتدافع عن الارهابيين الجبناء بدلا من الاشادة بالقوات الامنية البطلة التي قارعت الارهاب وقدمت التضحيات كان اخرها استشهاد امر اللواء 59 من الجيش العراقي العميد الركن علي الخزرجي 

حيث ادعى المساري ان الهواء البارد سياتي لبغداد اذا تم سحب القوات الامنية من الشيعة من الطارمية ويحل محلها قوات من اهلها وهذا يعني الارهاب سيمتد في هذه المنطقة التي تأوي ارهابيي داعش 

وقال المساري إن "تسليم الملف الأمني لمنطقة الطارمية إلى اهالي القضاء سينعكس بشكل كبير على الوضع الامني لبغداد وهذا اعتراف ضمني ان المنطقة ينتشر فيها ارهابيو داعش والبعثيين مشيرا الى ان تحققت هذه الخطوة سوف لن يأتي للعاصمة سوى الهواء البارد يكون مصدره قضاء الطارمية".

وكان امر اللواء 59 في الجيش العراقي العميد الركن علي الخزرجي قد استشهد خلال هجوم ارهابي شنه الدواعش فضلا عن اصابة واستشهاد عدد من الجنود خلال الهجوم الجبان 

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