الأخبار

الأمن النيابية: سنقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الأمريكية


تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية تقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء الأميركي، مؤكدة ان الاتفاقية الأمنية تعنى فقط بتدريب وتسليح القوات العراقية.

وقال عضو اللجنة، النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، في تصريح صحفي: ان “ اللجنة ستطلب ادراج عدة قوانين لمناقشتها في الجلسات المقبلة، منها مشروع قانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فضلاً عن إلزام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن الدولي ازاء استهداف أميركا الأراضي العراقية“.

مشيراً الى ان “ وجود القواعد الأميركية في العراق يعد احتلالاً بغطاء غير قانوني “.

واضاف ان “ لجنة الأمن والدفاع النيابية لا تعارض أن تكون هناك اتفاقيات مشتركة بالجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية “.

مبيناً أن “ الاتفاقية الأمنية تنص على عدم تدخل القوات الأميركية في الشأن الداخلي، وإنما تعنى فقط بتدريب وتسليح القوات العراقية“. واوضح ان “مسودة مشروع القانون اعدت في لجنة الامن النيابية، وستعرض على جدول اعمال جلسات مجلس النواب لإقرارها “.

مبينا انه “ تم جمع تواقيع لإدراج مشروع القانون على جدول اعمال جلسات البرلمان، وهو بعهدة لجنة الامن النيابية، وسيعرض على لجنة حفظ السيادة“.

وكان تحالف الفتح اكد وجود ضغط كبير على كتل برلمانية لتصوّت ضد قرار خروج القوات الأجنبية، مبينا ان قرار مجلس النواب اخراج القوات الاجنبية هو قرار ملزم جاء بطلب من الحكومة الاتحادية، وتم التصويت عليه داخل البرلمان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية: الاتفاقية الصينية تنهض بالاقتصاد الوطني العراقي
الأمن النيابية: سنقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الأمريكية
جماعات الجوكر اللقيطة تساوم المدارس الاهلية في النجف بالحرق او دفع اتاوات لهم
إطلاق نار داخل قاعدة جوية في ولاية تينيسي الاميركية
الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح
اللواء حامد الشمري يتسلم مهام قائد شرطة ديالى
التربية تحدد موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي
مصدر مقرب من العتبة العباسية ينفي استهداف اية جهة من خلال نشرها احدى بيانات الامام المفدى السيد علي السيستاني
الكعبي: قرار إجلاء القوات الأجنبية سيسمح بإعادة النظر في التعاون العسكري مع الدول الصديقة
حميد الغزي يتراجع عن الاستقالة من امانة مجلس الوزراء والاخير يوافق على ذلك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك