الأمن النيابية: سنقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الأمريكية

تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية تقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء الأميركي، مؤكدة ان الاتفاقية الأمنية تعنى فقط بتدريب وتسليح القوات العراقية.

وقال عضو اللجنة، النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، في تصريح صحفي: ان “ اللجنة ستطلب ادراج عدة قوانين لمناقشتها في الجلسات المقبلة، منها مشروع قانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فضلاً عن إلزام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن الدولي ازاء استهداف أميركا الأراضي العراقية“.

مشيراً الى ان “ وجود القواعد الأميركية في العراق يعد احتلالاً بغطاء غير قانوني “.

واضاف ان “ لجنة الأمن والدفاع النيابية لا تعارض أن تكون هناك اتفاقيات مشتركة بالجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية “.

مبيناً أن “ الاتفاقية الأمنية تنص على عدم تدخل القوات الأميركية في الشأن الداخلي، وإنما تعنى فقط بتدريب وتسليح القوات العراقية“. واوضح ان “مسودة مشروع القانون اعدت في لجنة الامن النيابية، وستعرض على جدول اعمال جلسات مجلس النواب لإقرارها “.

مبينا انه “ تم جمع تواقيع لإدراج مشروع القانون على جدول اعمال جلسات البرلمان، وهو بعهدة لجنة الامن النيابية، وسيعرض على لجنة حفظ السيادة“.

وكان تحالف الفتح اكد وجود ضغط كبير على كتل برلمانية لتصوّت ضد قرار خروج القوات الأجنبية، مبينا ان قرار مجلس النواب اخراج القوات الاجنبية هو قرار ملزم جاء بطلب من الحكومة الاتحادية، وتم التصويت عليه داخل البرلمان.