الحسان يؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية , فؤاد حسين، اليوم الخميس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، في مكتبه بمبنى الوزارة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية انه خلال اللقاء، قدم الحسان إحاطة للوزير حول عمل بعثة يونامي، والخطوات المتخذة لإنهاء مهام البعثة بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ايار 2024، والذي نص على سحب البعثة من العراق بحلول 31 كانون الأول 2025، استجابةً لطلب الحكومة العراقية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة، وتفعيل حضور العراق في أجهزتها، خاصةً بعد تولي العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين.

وأشاد فؤاد حسين بالدور الذي لعبته بعثة يونامي في تقديم المساعدة للعراق على مدى السنوات الماضية، مؤكداً حرص العراق على استمرار التعاون المثمر مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب محمد الحسان عن تقديره للتعاون البنّاء بين البعثة والحكومة العراقية، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية.