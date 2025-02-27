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العامري من ديالى: يجب ان تتضافر الجهود للإعمار وتطوير الزراعة وانشاء المدن الصناعية


أجرى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري جولة واسعة في محافظة ديالى اليوم الخميس شملت العديد من المحطات.

وتضمنت الجولة بحسب بيان لمكتبه زيارة مضيف الشيخ عاصم الخزعلي في قضاء بلد روز ومجلس عزاء العقيد نبيل إبراهيم شيره الخالدي في قضاء بلدروز وعشائر بني تميم العطاطفة والعزة ومياح في منطقة امام ويس اضافة الى افتتاح مكتب النائب همام التميمي في قضاء مندلي.

وقال العامري في كلمته خلال لقائه شيوخ ووجهاء قضاء مندلي إن المحافظة معروفة بتأريخها في التضحية والجهاد وقدمت خيرة شبابها من أجل العراق، مشددا على أهمية أن تتضافر كل الجهود من أجل بناء وإعمار هذا القضاء والمتابعة الجدية لمشروع المدينة الصناعية كونه سيخلق المزيد من فرص العمل.

ولفت العامري إلى أن الظروف مستقرة ولا يوجد أي مبرر لعدم السعي إلى تقديم الخدمات المطلوبة للقضاء ، داعيا إلى رص الصفوف بين مختلف المكونات وتوحيد الكلمة بعد تجاوز كل ما مرت به المحافظة من تحديات يعد الارهاب القاعدي والداعشي وتوجيه العمل صوب الإهتمام بالواقع الاقتصادي من خلال إيجاد مدن صناعية وتفعيل المنفذ والتفكير الجدي في بناء السد داخل القضاء لتوفير المياه للمساعدة في الزراعة وتطوير هذا القطاع المهم والحيوي.

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العامري من ديالى: يجب ان تتضافر الجهود للإعمار وتطوير الزراعة وانشاء المدن الصناعية
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