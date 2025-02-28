الأعرجي يبحث هاتفيا مع مسؤول بالناتو تعزيز الشراكة الامنية

أجرى مستشار الأمن القومي ، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات، توماس غوفرس.

وجرى خلال الاتصال، بحسب بيان المستشارية الإشادة بالزيارة الناجحة التي أجراها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الى العراق مؤخرا ولقائه برئيس مجلس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني .

كما جرى مناقشة الإجراءات والاستعدادات الواجب اتخاذها لعقد الاجتماع الثاني من الحوار رفيع المستوى للشراكة بين العراق وحلف شمال الأطلسي، المزمع عقده في بغداد في شهر نيسان المقبل .

وأكد الأعرجي، خلال الاتصال، أن بعثة الناتو في العراق هي بعثة استشارية وليست قتالية، وأن الحكومة العراقية ستقوم باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لعقد هذا الحوار في جولته الثانية لغرض إنجاحه.