السوداني يناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مجالات التنسيق بين العراق وإدارة واشنطن الجديدة

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تناول الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تم خلال المحادثة، بحث مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى أطر التعاون ضمن الاتفاقات الثنائية القائمة.

ووفق للبيان، تم استعراض التقدم المحرز في العمل المشترك بين البلدين، مع الاتفاق على تكثيف التواصل وتعزيز التعاون لتحقيق مصالح مشتركة.