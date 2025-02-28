رمضان يعطل البرلمان.. نائب: جلسات مجلس النواب ستعقد بعد العيد

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عدم وجود أي توجه لعقد جلسات لمجلس النواب خلال شهر رمضان.

وقال الفياض، في حديث صحفي، ان "مجلس النواب على الاغلب سيكون في عطلة خلال شهر رمضان المبارك، فلا يوجد أي توجه لعقد أي جلسة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل الخلافات السياسية وتعطيل الجلسات، ولهذا الجلسات المقبلة ستكون ما بعد عطلة عيد الفطر".

وبين ان "مجلس النواب قد يعقد جلسات طارئة خلال شهر رمضان، اذا ما كان هناك حدث طارئ يدعو الى عقد الجلسات، لكن على الاغلب لا جلسات واغلب النواب سيكونون في محافظاتهم وهذا الامر يحصل دائما في كل عام وليس بالأمر الجديد".

وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل احمد الشرماني وجود تعمد سياسي من اجل إبقاء مجلس النواب العراقي مشلولاً.

وقال الشرماني ، ان "هناك تعمدًا واضحًا من قبل جهات سياسية لابقاء مجلس النواب مشلولا وبلا أي عمل تشريعي حقيقي وكذلك قتل الأداء الرقابي خاصة المتعلق باستجواب المسؤولين، بسبب الحماية الحزبية والسياسية لهؤلاء المسؤولين رغم وجود مؤشرات كثيرة عليهم".