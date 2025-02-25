تفاخرا باطلاق النار عبر منصات التواصل الاجتماعي .. فوقعا بقبضة الشرطة

القت القوات الامنية في بابل القبض على شخصين يقومان باطلاق النار في الهواء ، ويتفاخران بذلك على منصات التواصل الاجتماعي .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني :"ان فريق الرصد التابع لقيادة شرطة محافظة بابل رصد الشخصين وتمكن من

تحديد موقعهما ، والقت قوة امنية مشتركة القبض عليهما ، في غضون اقل من 24 ساعة، وضبطت الاسلحة التي كانت بحوزتهما، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما ".

واكدت قيادة الشرطة حرصها على تطبيق القانون وفرض الامن، وعدم التهاون مع اي مظهر من مظاهر العنف المسلح وتهديد الامن المجتمعي .