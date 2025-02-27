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هيئة النزاهة تكرم وزيرة الاتصالات وفريقها الوزاري لجهودها المتميزة في مكافحة الفساد وبمراتب متقدمة


كرمت هيئة النزاهة الاتحادية وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري تثمينا لجهودها المتميزة في مكافحة الفساد المالي والاداري من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ضمن الخطط والتوقيتات الزمنية الموضوعة لها.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي اقامتها هيئة النزاهة في قاعة المركز الثقافي النفطي ، لتقييم جهود الوزارات المختلفة في تطبيق هذه الاستراتيجية.

وياتي هذا النجاح للدور الذي لعبته وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري في هذا الصدد حيث ترأست الفريق الوزاري لتطبيق استراتيجية النزاهة بنفسها ووضعت الخطط والمستهدفات واليات التنفيذ الفاعلة لانجاز هذه المستهدفات ضمن التوقيتات الزمنية المحددة.

يذكر ان الوزيرة ومنذ تسنمها مهام المسؤولية في وزارة الاتصالات قد قادت حملة واسعة لضرب الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل الوزارة وتشكيلاتها حيث شرعت بتقييم الادارات العليا والوسطى والدنيا لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب على اساس النزاهة والكفاءة والاختصاص، كما اصدرت تعليمات لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان الشفافية في التعاقدات وتحقيق المنافسة العادلة، فضلا عن اشرافها ومتابعتها المباشرة على مراجعة العقود الهامة لتحسين شروطها التعاقدية وزيادة حصة الدولة فيها، اضافة الى دعم اللجان التحقيقية واحالة العديد من ملفات الفساد الى القضاء .

واسفرت هذه الجهود وغيرها بحسب بيان لمكتبها من الاجراءات عن تعظيم الايرادات بشكل مضطرد قياسا للسنوات السابقة وضغط الانفاق واسترداد اموال الدولة والحد من الهدر بالمال العام فضلا عن تحسين خدمات الانترنت عن طريق نشر تقنية الكيبل الضوئي وكسر الاحتكار في السوق وتفعيل مشاريع الترانزيت والكوابل البحرية والسير في اجراءات اطلاق مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس مع شركة فودافون العالمية 

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هيئة النزاهة تكرم وزيرة الاتصالات وفريقها الوزاري لجهودها المتميزة في مكافحة الفساد وبمراتب متقدمة
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