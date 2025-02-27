مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعًا إرهابيًا شرق صلاح الدين

استهدفت مدفعية الحشد الشعبي تجمعًا إرهابيًا شرق صلاح الدين.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي ان كتيبة إسناد لواء 22 في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، بالتنسيق مع مدفعية الحشد، استهدفت تجمعًا لفلول تنظيم داعش الإرهابي في تلال حمرين شرق محافظة صلاح الدين.

وجاءت العملية بعد رصد تحركات مشبوهة للعناصر الإرهابية، حيث تم استهدافهم بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى تفريقهم وإجبارهم على الفرار من الموقع، وسط استمرار عمليات التمشيط لملاحقة بقايا التنظيم.