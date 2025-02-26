بالفيديو.. اعترافات المجرم خير الله حمادي أحد كبار مسؤولي النظام السابق

عرض جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اعترافات "المجرم خير الله حمادي أحد أزلام النظام البائد" الذي شغل مناصب مختلفة في مديرية الأمن العامة سابقا، فيما أشار إلى إشراف المتهم على تنفيذ أحكام إعدام باستخدام المتفجرات عام 1984 بأساليب وحشية.

وقال خير الله حمادي، وفق المقطع المصور، "نهاية عام 1984 كنت اشغل منصب مدير امن الكرخ ووردت إلينا من الامن العامة اخبارية بوجود منزل في منطقة الدورة تسكنه عائلة لها توجهات معادية للدولة".

وأضاف "خرجت مفرزة امنية باشرافي وقمنا بتطويق المنزل واجرينا عملية تحري وارتدينا زينا تنكريا"، مردفاً: "دخلنا المنزل والقينا القبض على كل من كان فيه وتم نقلهم لمديرية امن الكرخ وبعد إجراء التحقيقات مع المعتقلين واستخدام كل الوسائل معهم من ضمنها الكهرباء والفلقة والتعليق.. صدر أمر بإعدامهم".

وتابع: "بعد ما صدر الامر توجهنا إلى خارج مدينة بغداد.. قام "شفل" بحفر حفرة عمقها 1 متر انزلنا فيها المعتقلين ووضعنا على صدورهم عبوات تم تفجيرها عن بعد بجهاز خاص".