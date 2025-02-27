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السوداني يهاتف الدخيل ويمنع إقامة "فعاليات سكنية" داخل غابات الموصل


كشف محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الخميس، (27 شباط 2025)، عن توجيه لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يمنع إقامة أي فعاليات سكنية داخل منطقة غابات الموصل السياحية.

وقال محافظ نينوى، في كتاب الى وزارة التربية ان السوداني "وجه من خلال الاتصال الهاتفي اليوم الخميس، بمنع إقامة أي فعاليات سكنية داخل منطقة غابات الموصل السياحية، حيث تعتبر الرئة البيئية الوحيدة للمدينة ولها دور أساسي في الحفاظ على الهواء النقي وتقليل التلوث وتحسين المناخ المحلي".

وكانت وزارة التربية، قد نفت في وقت سابق اليوم الخميس، خبر إحالة غابات الموصل الى الجرف والاستثمار من قبل الوزارة" مؤكدة، بأن "هذه الاخبار عارية عن الصحة ولا يمكن للوزارة المساس بالمساحات الخضراء والارث الموصلي العريق".

ولفتت التربية الى، انها "تعمل ومنذ أسابيع طوال على تخصيص قطع اراض تصلح لبناء مجمعات سكنية تليق بالتربويين وكما وفرت الوزارة أراض سكنية للتربويين في المثنى، شرعنا العمل بالمثل في نينوى".

ونوهت الى، انها "قامت بتحويل كتاب وارد اليها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن قيام احدى الشركات بتطوير منطقة الغابات بشكل لا يتعارض مع الخطط العمرانية او البيئة المحيطة".

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السوداني يهاتف الدخيل ويمنع إقامة "فعاليات سكنية" داخل غابات الموصل
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