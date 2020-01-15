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الكعبي: قرار إجلاء القوات الأجنبية سيسمح بإعادة النظر في التعاون العسكري مع الدول الصديقة


قال نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، إن قرار إجلاء القوات الأجنبية سيسمح بإعادة النظر في التعاون العسكري مع الدول الصديقة، عدا الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الكعبي، في بيان أصدره مكتبه عقب استقباله السفير الألماني لدى بغداد، اوله دييل، "القرار النيابي الأخير سيسمح بتنظيم وإعادة النظر في طبيعة التعاون العسكري والأمني مع الدول الصديقة مستقبلا عدا الولايات المتحدة الأمريكية". 

وأضاف "الجميع متفق على الدور المهم الذي مارسته الدول الصديقة خلال الحرب ضد الإرهاب ودعمها لأمن واستقرار العراق".

وصوت البرلمان العراقي، يوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري على قرار يطالب بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية الغادرة الجبانة التي استشهاد فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب بغداد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 جندي.

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